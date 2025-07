Nach einer verheerenden Explosion in einem Krankenhauses im Gazastreifen warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen. „Die Lage ist äußerst prekär“, sagte Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die Krankenhäuser seien überfüllt. Es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen. „Es ist eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbricht.“

„Zivilisten haben Recht auf humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung“

Zivilisten seien durch das humanitäre Völkerrecht geschützt, betonte Spoljaric Egger. „Sie haben das Recht, jederzeit humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung zu erhalten. Und wir müssen das jederzeit und heute umso mehr einfordern, weil wir sehen, wie schlimm es ist, wenn dieses humanitäre Völkerrecht gebrochen ist.“

In einem Krankenhaus im Gazastreifen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums durch einen israelischen Luftangriff Hunderte Menschen getötet und verletzt.

Spoljaric Egger sagte, die Möglichkeiten, medizinisches Personal von außen zur Unterstützung in das Gebiet zu bringen, seien durch fehlende Sicherheitsgarantien und mangelnde Bewegungsfreiheit eingeschränkt. „Deshalb fordern wir alle Parteien auf, uns diesen Zugang zu gewähren und die Sicherheit zu geben, damit wir die Menschen, die großes Leid erfahren und die dringend Nahrung, Wasser und medizinische Unterstützung brauchen, damit wir diese Menschen erreichen können.“

Israel hatte nach der Hamas-Operation die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet.