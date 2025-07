Krankenhaus-Angriff: Ankara weist „falsche Behauptungen“ Israels zurück

Nach dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza läuft die Propagandamaschine in Tel Aviv auf Hochtouren. Nach Untersuchung durch dem Anti-Desinformationsdienst in Ankara entlarven sich Aufnahmen aus israelischen Kanälen als Fake-News.