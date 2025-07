New York: Pro-Palästinensische Botschaften auf Gebäuden projiziert

In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die die Projektion pro-palästinensischer Schriftzüge auf Gebäuden im Stadtteil Brooklyn in New York City zeigen. Projiziert wurden die palästinensische Flagge sowie Aufschriften wie „Israel bombardiert Krankenhäuser - Biden zahlt dafür” und „Beendet die Belagerung von Gaza”.