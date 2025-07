Nach dem verheerenden Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen fordert der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat „konsequente“ Hilfen für den Gazastreifen. Hundert Lkw mit humanitärer Hilfe müssten pro Tag die Grenze zwischen Ägypten und dem palästinensischen Gebiet passieren, sagte Griffiths am Mittwoch dem Sender CNN Europe. Er sprach von „unglaublich detaillierten Verhandlungen“ mit den Beteiligten, um die Modalitäten für die Einreise und die Verteilung der Hilfsgüter zu vereinbaren.

Türkiye hat am vergangenen Freitag bereits humanitäre Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens geschickt. Bereits am vergangenen Mittwoch waren die Flugzeuge mit den Hilfsgütern in Ägypten gelandet. Die Hilfslieferung traf kurz nach einem Evakuierungsbefehl Israels ein.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, Israel werde sich dem Aufruf von US-Präsident Joe Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen.

Der ägyptische Außenminister Sameh Schukri nannte dies eine „positive Entwicklung“. Allerdings erfordere die Durchleitung der Hilfsgüter „Organisation“, sagte er in Gesprächen mit Journalisten. Nach mehreren israelischen Bombenangriffen auf der palästinensischen Seite der Grenze sei die Straße, auf der die Hilfsgüter zwischen dem Gazastreifen und dem Grenzübergang Rafah transportiert werden sollten, zerstört worden.

Der Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas eskalierte am 7. Oktober nach der Hamas-Operation „Al-Aqsa-Flut“. Israel startete daraufhin Angriffe im Gazastreifen, riegelte das Palästinensergebiet ab und stoppte die Lieferung von Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser.