Zum 20. Jahrestag seines Todes erinnert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan an Alija Izetbegović, den ersten Präsidenten von Bosnien und Herzegowina. Erdoğan würdigte in einer Rede am Donnerstag Izetbegović als einen „weisen Anführer“ und „außergewöhnlich mitfühlenden Menschen“. Er sei für seinen Edelmut, seinen Mut und seine Haltung bekannt gewesen und habe „die gesamte islamische Welt mit Bosnien in seinem Herzen getragen.“

Alija Izetbegović, oft als der „weise König“ bezeichnet, war einer der wichtigsten muslimischen Denker des letzten Jahrhunderts. Als erster Präsident von Bosnien und Herzegowina erreichte er am 1. März 1992 die Unabhängigkeit seines Landes, nachdem Slowenien und Kroatien sich bereits vom ehemaligen Jugoslawien abgespalten hatten.

Izetbegović verstarb am 19. Oktober 2003 in Sarajevo aufgrund natürlicher Ursachen. Während seiner Amtszeit als Präsident der Republik Bosnien und Herzegowina von 1992 bis 1996 sowie als Vorsitzender der bosnischen Präsidentschaft bis Oktober 2000 hinterließ er einen bleibenden Eindruck.