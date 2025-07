Im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Innenministeriums am Donnerstagabend bei einem israelischen Angriff auf das Gelände einer Kirche mehrere Menschen ums Leben gekommen, die dort Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten. Die den Gazastreifen kontrollierende Palästinenserorganisation erklärte, bei dem Angriff auf die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza habe es eine „hohe Zahl von Märtyrern und Verletzten“.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass der Angriff auf ein Ziel in der Nähe der Kirche gerichtet war. Die israelische Armee prüfe den Vorfall. Das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem verurteilte den Vorfall aufs Schärfste und sprach von einem Kriegsverbrechen.

Die St. Porphyrius-Kirche im historischen Viertel von Gaza ist die älteste noch genutzte Kirche in der Stadt. Sie liegt in der Nähe des al-Ahli Krankenhauses, das am Dienstag von einem israelischen Luftangriff beschossen worden war. Nach Angaben der Behörden kamen bei dem Luftangriff mindestens 471 Menschen ums Leben.

Der Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas eskalierte am 7. Oktober nach der Hamas-Operation „Al-Aqsa-Flut“. Israel startete daraufhin Angriffe im Gazastreifen, riegelte das Palästinensergebiet ab und stoppte die Lieferung von Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser. Nach Angaben der Hamas-Behörden wurden dabei bislang mehr als 3785 Menschen getötet.