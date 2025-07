Ein Bericht des Türkischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation wirft neue Fragen zur Darstellung des Angriffs auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza auf. Demnach wurde das von Israel geteilte Videomaterial manipuliert. Die aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen zielten auf Israel ab und das Krankenhaus lag nicht in der Flugbahn dieser Raketen, so das Zentrum am Donnerstagabend. Demzufolge hat die israelische Armee möglicherweise das Krankenhaus absichtlich angegriffen.

Manipuliertes Videomaterial

Der Bericht stellt fest, dass das von Israel geteilte Videomaterial manipuliert wurde. Es sei versucht worden, den Eindruck zu erwecken, dass das Krankenhaus von einer Hamas-Rakete getroffen wurde. Experten des Zentrums haben nach eigenen Angaben das Video sorgfältig analysiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Aufnahmen vor der Veröffentlichung bewusst manipuliert wurden.

Keine Spuren einer Hamas-Rakete

Bei einer detaillierten Analyse des unbearbeiteten Materials habe das Zentrum festgestellt, dass die Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abzielten. Das schwer getroffene Krankenhaus sei nicht im Flugpfad dieser Raketen gelegen. Zudem wurde die verwendete Munition nicht „von einem Typ, den die Hamas jemals eingesetzt hat“, heißt es in dem Bericht.

Widersprüche in israelischen Darstellungen

Der blutige Angriff wird weithin als Kriegsverbrechen angesehen. Israel geriet unter Druck, präsentierte jedoch widersprüchliche Interpretationen der Ereignisse. Unmittelbar nach der Attacke erklärte etwa Hananya Naftali, der ehemalige Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu für digitale Medien: „Die israelische Luftwaffe hat ein Krankenhaus in Gaza angegriffen“.

Israel sprach Angriffswarnungen aus

Die israelische Armee behauptet zudem, dass Krankenhäuser als Schutzräume für Terroristen genutzt werden. In solchen Fällen werde eine „sofortige Evakuierungswarnung“ ausgesprochen. Der anglikanische Erzbischof in Jerusalem, Hosam Naoum, teilte nach dem Anschlag mit, dass Israel am Samstag, Sonntag und Montag solche Warnungen für das am Dienstag bombardierten Krankenhaus ausgesprochen habe.

Druck auf Israel wächst

Diese neuen Erkenntnisse werfen ernsthafte Fragen zu den bereits widersprüchlichen Darstellungen des Vorfalls auf und erregen weltweit Aufmerksamkeit. Israel sieht sich inzwischen mit verstärktem Druck konfrontiert, um eine umfassende Untersuchung der Vorfälle in Gaza durchzuführen und Klarheit über die Umstände der Bombardierung des Al-Ahli-Krankenhauses zu schaffen.

