Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die USA und den Westen im Allgemeinen für ihre bedingungslose Unterstützung Israels bei seinen unerbittlichen Operationen gegen den Gazastreifen kritisiert. In einem Interview mit TRT Haber sagte Fidan am Freitag, dass der Besuch von Präsident Joe Biden in Israel gleichbedeutend sei mit der Zustimmung der USA zu der immensen Zerstörung in Gaza.

Er betonte, dass Israel sich für seine Verluste durch die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober rächen wolle, „aber seine Missachtung der Zivilbevölkerung bei dieser Vergeltung, und die Wahl eines Weges der kollektiven Bestrafung, sollte eine ernste Sorge für die Menschheit sein“.

Die Angriffe der Hamas seien ein Beweis für Israels falsche Politik, insbesondere für sein Versagen, Frieden mit seinen Nachbarn zu schließen, sagte Fidan. Er fügte hinzu, dass Israels Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern „von Anfang an ein strategischer Fehler“ gewesen sei. „Der Druck und die Unterdrückung auf die Palästinenser, die die Hauptbetroffenen in dieser Frage sind, sind systematischer, umfassender und häufiger geworden. Es war vorhersehbar, dass diese Situation irgendwann zu einer Explosion führen würde“, so Fidan.

Fidan plädiert für Verhandlungen über Zwei-Staaten-Lösung

Der Außenminister sprach auch über die Voreingenommenheit in der westlichen Realitätskonstruktion und betonte, dass die westliche Wahrnehmung „eine Sache in der Ukraine und eine andere in Palästina unterstützt“. Er fuhr fort, dass es im Westen keine Politik gebe, die auf universellen moralischen Normen, Prinzipien und Werten basiere. Stattdessen gebe es „bedingungslose Unterstützung für Israel in jeder Angelegenheit“.

Im Gegensatz dazu habe Türkiye versucht, eine Position zu demonstrieren, die der Sicherheit und den Interessen beider Seiten Priorität einräume, betonte Fidan. „Wir brauchen eine Atmosphäre, die eine Grundlage für Verhandlungen bietet, die zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen, die die legitimen Rechte der Palästinenser anerkennt“, sagte Fidan. Er betonte, dass Türkiye sich dafür einsetze, dass ein Friedensabkommen erreicht werde.

Warnung vor dauerhaftem Krieg und Instabilität in der Region

Der Außenminister warnte davor, dass es zu einem dauerhaften Krieg und Instabilität in der Region kommen werde, wenn nicht sofort Schritte für einen dauerhaften Frieden unternommen würden. „Wir als Türkische Republik leisten unseren Beitrag und werden dies auch weiterhin tun. Wir sind unserem Volk und der Geschichte dazu verpflichtet“, sagte er. Die „tief verwurzelte Staatstradition von Türkiye, unsere historische Haltung, unsere Werte, unser politisches Verständnis ließen keinen Raum für Schweigen oder das Leugnen der Realitäten der Krise“, fügte er hinzu.

Fidan bekräftigte, dass Türkiye weiterhin an der Seite „seiner palästinensischen Schwestern und Brüder“ stehen werde. „Ich möchte ihnen sagen, dass wir alles tun, was wir können. Unser gesamtes Hilfssystem, von den Regierungsbehörden bis zu den Nichtregierungsorganisationen, unternimmt unglaubliche Anstrengungen, um ihnen zu helfen“, sagte er.