Vor dem Hintergrund der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein Telefongespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geführt. Nach Angaben der türkischen Kommunikationsdirektion wurden dabei die zu ergreifenden Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen erörtert. Zudem sei die ununterbrochene Lieferung von humanitärer Hilfe an unschuldige Zivilisten besprochen worden.

In dem Telefonat soll Erdoğan außerdem den Westen scharf kritisiert haben. Die Haltung westlicher Staaten würde die Menschenrechtsverletzungen Israels im Gazastreifen verstärken, sagte er laut einer Erklärung der türkischen Kommunikationsdirektion. Der Westen habe es versäumt, Anstrengungen zu unternehmen, um Israel zu stoppen, betonte Erdoğan demnach. Der Westen und die Weltöffentlichkeit sollten so bald wie möglich Maßnahmen ergreifen, um die humanitären Tragödien zu beenden, so der türkische Präsident weiter.

Mehr als 4300 getötete Palästinenser

Israel will nach dem Vergeltungsschlag der Hamas nach eigenen Angaben die palästinensische Widerstandsorganisation im Gazastreifen ausschalten. Bei der Hamas-Offensive am 7. Oktober sollen offiziellen Angaben aus Israel zufolge rund 1400 Israelis gestorben sein.

Unter dem Vorwand, dass die Hamas die Zivilisten in Gaza als „menschliche Schutzschilde“ benutze, setzt das israelische Militär seitdem schwere Luftangriffe auf zivile Ziele im Gazastreifen fort, darunter Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen.

Dabei wurden seit dem 7. Oktober nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 4385 Palästinenser getötet, davon 70 Prozent Kinder und Frauen. Mehr als 1000 Menschen würden vermisst. Sie befänden sich vermutlich unter den Trümmern.

Israel nimmt an dem Friedensgipfel am heutigen Samstag in Ägypten, dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion, UN-Vertreter, der türkische Außenminister Hakan Fidan und Außenministerin Annalena Baerbock beiwohnen, nicht teil. Man sei nicht eingeladen und nehme auch nicht teil, hatte ein Sprecher zuvor erklärt.