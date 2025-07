„Wir sehen zu, wie Israel Zivilisten ermordet”

Vor dem Hintergrund der einseitigen Solidarität des Westens mit Israel übt die irische EU-Abgeordnete Clare Daly erneut scharfe Kritik an der EU. Sie erinnert in ihrer Rede an die „Kriegsverbrechen” Israels an den Palästinensern in Gaza.