Israelische Angriffe haben die beiden wichtigsten Flughäfen in Syrien außer Betrieb gesetzt. Am frühen Sonntagmorgen seien bei Luftangriffen auf die internationalen Flughäfen in Damaskus und Aleppo zwei zivile Flughafenangestellte getötet worden, zitierte die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana Sicherheitskreise. „Erhebliche Schäden an den Start- und Landebahnen“ hätten zu einer Einstellung des Flugbetriebs an beiden Flughäfen geführt, hieß es weiter.

Die „gleichzeitigen“ Angriffe erfolgten laut den Sicherheitskreisen aus Richtung der Mittelmeerküste im Westen des Landes und den von Israel besetzten Golanhöhen. Wie das syrische Verkehrsministerium mitteilte, wurden Flüge über den Flughafen Latakia umgeleitet.

Nicht der erste Angriff Israels auf Syrien

Es ist das zweite Mal seit dem Vergeltungsschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass Israel gleichzeitig die Flughäfen in der syrischen Hauptstadt und der nördlich gelegenen Stadt Aleppo angreift. Bereits am 12. Oktober musste nach syrischen Angaben infolge von israelischen Angriffen an beiden Flughäfen der Betrieb eingestellt werden.

Israel äußert sich selten zu einzelnen Angriffen in Syrien, hat aber wiederholt erklärt, es werde dem Iran nicht erlauben, dessen Präsenz in dem Land auszuweiten.