Steinmeier bekundet Solidarität mit Israel

Nach Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock hat nun auch Bundespräsident Steinmeier am Sonntag auf einer Kundgebung in Berlin Israel seine volle Solidarität zugesagt. Derweil dauern die brutalen Luftangriffe Israels auf Zivilisten im Gazastreifen an. Die palästinensische Enklave beklagt inzwischen mehr als 5000 Todesopfer.