Türkiye hat in der katarischen Hauptstadt Doha um Investitionen für „das nächste Jahrhundert“ geworben. Die Veranstaltung vom Montag mit dem Titel „Türkiye: Ihr widerstandsfähiger Investitionspartner“ zielte darauf ab, Geschäftsleute aus beiden Ländern zusammenzubringen. Das Treffen fand im Rahmen der Initiativen zum 100-jährigen Bestehen der Republik Türkiye statt. Organisatoren waren die türkischen Botschaft in Katar, das Türkiye-Investitionsbüro und der katarische Unternehmerverband.

Der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek hob die „ausgezeichneten politischen Beziehungen“ zwischen Türkiye und Katar hervor. „Ich denke, wir, die politischen Entscheidungsträger, aber auch die Geschäftswelt, sind aufgerufen, dies zu nutzen und unsere Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen.“

Der Leiter des Investitionsbüros des türkischen Präsidenten, Ahmet Burak Dağlıoğlu, betonte die geostrategischen Vorteile seines Landes. Türkiye habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten „zu einem regionalen Knotenpunkt“ entwickelt. Dies sei wichtiger denn je. „Wir sprechen jetzt über das nächste Jahrhundert von Türkiye“.

Der Vorsitzende der Qatari Business Association (QBA), Scheich Faisal Bin Qassim Al Thani, bezeichnete Türkiye als „strategischen Partner“ in vielen Bereichen. Dies zeige sich auch in den Geschäfts- und Handelsbeziehungen.Türkiye werde auch in der Zukunft ein beliebtes Investitionsziel für katarische Geschäftsleute bleiben. Das Land biete neben vielfältigen Möglichkeiten auch ein „sicheres und einladendes Investitionsklima“.