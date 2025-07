Türkiye und die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) haben am Mittwoch ein zweitägiges gemeinsames Militärmanöver in Nordzypern abgeschlossen. Die Übung „Märtyrer Leutnant Caner Gönyeli-2023“ begann am Dienstag mit der Landphase und endete am Mittwoch mit einer Such- und Rettungsaktion.

Ziel der Übung war es, die Rechte und Interessen von Türkiye und der TRNZ in der Such- und Rettungszone (SAR) im östlichen Mittelmeer zu schützen, sagte der stellvertretende türkische Innenminister Mehmet Sağlam. Die Übung sei ein weiterer Schritt zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit beider Länder.

„Die Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit, Frieden und Stabilität in einer derart kritischen Region und für den Schutz unserer Rechte und Interessen, die sich aus dem Völkerrecht im östlichen Mittelmeer ergeben, liegt auf unseren Schultern“, fügte Sağlam hinzu.

Die Übung sollte auch die Souveränität der TRNZ stärken und die Öffentlichkeit für die Bedeutung von Such- und Rettungseinsätzen und die Grenzen der Region sensibilisieren. Am maritimen Teil der Übung nahmen 13 Militärvertreter aus sechs Ländern - Aserbaidschan, Dschibuti, Kosovo, Katar, Libyen und Pakistan - als Beobachter teil.

TRNZ signalisiert Bereitschaft für alle Szenarien

Der Vizepräsident und Parlamentspräsident der TRNZ, Zorlu Töre, sagte, die Übung sei erfolgreich verlaufen: „Unsere Sicherheitseinheiten, Polizeikräfte und unsere heldenhafte Armee sind immer bereit - sowohl im Krieg als auch im Frieden“.

Gemäß den Aussagen von Konteradmiral Ahmet Kendir, dem Kommandeur der Türkischen Küstenwache, wird Türkiye weiterhin die TRNZ unterstützen und die gegenwärtige Zusammenarbeit verstärken.

„Die heutige Übung unserer Suchmannschaften, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einsatzbereit sind, zeigt, wie schnell und effektiv unsere Suchmannschaften bei Unfällen auf See reagieren können”, so Kendir.

Die Insel Zypern ist seit Jahrzehnten in einen zyperntürkischen Teil im Norden und einen zyperngriechischen Teil im Süden geteilt. Trotz zahlreicher diplomatischer Bemühungen der UN, eine umfassende Lösung oder eine Wiedervereinigung zu erreichen, hat Südzypern bisher alle Vorschläge abgelehnt.

Türkiye und die TRNZ unterstützen uneingeschränkt eine Zwei-Staaten-Lösung auf der Insel. Sie fordern eine Lösung auf der Grundlage der souveränen Gleichheit und des gleichen internationalen Status beider Staaten.