Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen als „offene Unterdrückung, Brutalität, Massaker und Barbarei“ verurteilt und die Europäische Union für ihr Schweigen kritisiert. „Niemand sollte von uns erwarten, dass wir schweigen, während vor unseren Augen Gräueltaten geschehen“, sagte Erdoğan am Donnerstag bei einem Treffen des 8. Familienrates in der türkischen Hauptstadt Ankara.

Er warf der EU vor, keinen Waffenstillstand in Gaza zu fordern, und fragte: „Wie viele Kinder müssen noch sterben, damit die EU-Kommission einen Waffenstillstand fordert?“ Er fügte hinzu: „Wie viele Bomben müssen noch auf Gaza fallen, damit der UN-Sicherheitsrat aktiv wird?“

Der außenpolitische Sprecher der EU-Kommission, Peter Stano, hatte noch am Mittwoch das Nein der EU zu einer Waffenruhe bekräftigt. Grund dafür seien „die anhaltenden Angriffe der Hamas“. Zugleich untermauerte er die Unterstützung der EU für Israel.

Erdoğan sagte, dass diejenigen, die bei jeder Gelegenheit leicht über Menschenrechte und Freiheiten sprechen, seit 19 Jahren das Recht auf Leben der Unterdrückten in Gaza ignorieren. Türkiye habe seit Beginn des Konflikts vor fast drei Wochen und der israelischen Totalblockade des Gazastreifens mehr als 200 Tonnen Hilfsgüter über Ägypten geschickt.

Das türkische Staatsoberhaupt betonte auch, dass sich die Geschichte an diejenigen erinnern werde, die geschwiegen hätten, als unschuldige Kinder unter kaltem Beton begraben wurden. Ebenso werde sie sich an jene erinnern, die in schwierigen Zeiten ihre Stimme erhoben und sich für Frieden und Ruhe eingesetzt hätten.

Bei israelischen Angriffen auf Gaza wurden laut örtlichen Angaben seit dem 7. Oktober mindestens 6.546 Palästinenser getötet, davon mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. Israel greift immer wieder Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen an, weshalb dem Land „Kriegsverbrechen“ vorgeworfen werden. Auf israelischer Seite verloren mindesten 1.400 Menschen ihr Leben, wie Israel berichtet.