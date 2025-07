Nach Zweifeln von US-Präsident Joe Biden an den Opferzahlen im Gazastreifen hat die Organisation Hamas am Dienstag eine Liste mit Namen von fast 7000 Palästinensern veröffentlicht, die bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Die von der Gesundheitsbehörde in Gaza veröffentlichte Liste enthält 6747 Namen, Angaben zum Alter und Geschlecht der Opfer sowie ihre Personalausweisnummern. 281 Leichen sind demnach noch nicht identifiziert worden.

In einer Erklärung des palästinensischen Gesundheitsministeriums hieß es, die USA hätten „dreist“ Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen Todeszahlen geäußert. „Wir haben beschlossen, die (...) Namen der Opfer der ganzen Welt mitzuteilen, damit die Wahrheit über den von der israelischen Besatzung verübten Völkermord an unserem Volk bekannt wird.“

Biden hatte am Mittwoch gesagt, er habe „kein Vertrauen“ in die Angaben der Gruppe bezüglich ihrer Todesopfer.

Mehr als 8000 Palästinenser durch Israels Angriffe getötet

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Die israelische Regierung plant nun einen Großangriff mit Bodentruppen. Der rund 40 Kilometer lange und etwa sechs bis zwölf Kilometer breite Küstenstreifen gilt als eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Etwa 2,4 Millionen Menschen leben dort.

Die im Gazastreifen regierende Hamas startet am 7. Oktober die „Operation Al-Aqsa-Flut”. Nach Angaben der Widerstandsorganisation reagierten die Kämpfer damit auf die israelischen Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt der illegalen Siedler gegen Palästinenser. Erklärtes Ziel ist aber auch die Aufhebung der israelischen Belagerung.

Nach Angaben der Behörden in Gaza wurden dort seit dem 7. Oktober insgesamt 8005 Menschen getötet, darunter mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. 20.242 weitere wurden demnach verletzt. In Israel verloren rund 1400 Menschen ihr Leben, wie israelische Sicherheitskreise berichten. 5431 weitere seien verletzt worden.