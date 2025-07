Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die vollständige Unterbrechung der Festnetz-, Mobilfunk- und Internetkommunikation im Gazastreifen seitens Israel verurteilt. „Israel zeigt einmal mehr, dass es nicht daran interessiert ist, Zivilisten zu schützen oder grundlegende Menschenrechte zu respektieren“, schrieb er am Samstag auf der Social Media Plattform X. Israel beabsichtige mit diesem Vorgehen „Kriegsverbrechen“. „Dies ist ein Versuch, die hässliche Wahrheit der israelischen Zerstörung von Zivilistenleben zu verbergen“, fügte Altun hinzu.

Zudem kritisierte der türkische Kommunikationsdirektor die „anhaltende Untätigkeit“ des Westens. Der Westen mache sich damit zum „Komplizen“. „Sie müssen erkennen, dass ihre unterstützende Haltung in diesen schrecklichen Tagen als dauerhafter Schandfleck in ihre Geschichte eingehen wird“, fügte er hinzu. Israel missachte Grundrechte und -freiheiten der Menschen in Gaza und in restlichen Teilen Palästinas. „Die Weltmächte, die diese Gräueltaten unterstützen, haben keine moralische Berechtigung mehr, irgendjemanden zu belehren“, kritisierte Altun.