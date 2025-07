Vor dem Hintergrund massiver Angriffe Israels auf den Gazastreifen spricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan von einem „Zustand des Wahnsinns“. Erneut seien „unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder“ ins Visier geraten, sagte Erdoğan am Samstag auf X. Er forderte Israel auf, die Angriffe zu stoppen, um die „anhaltende humanitäre Krise" nicht weiter zu verschärfen.

Erdoğan rief zudem die Bürger dazu auf, an der „Großen Palästina-Kundgebung” am Atatürk-Flughafen in Istanbul teilzunehmen, die am Samstagnachmittag starten soll. Der türkische Präsident wird dort voraussichtlich im Laufe des Tages eine Rede halten.

Israel verstärkt Angriffe auf Wohngebiete in Gaza

Israels Bodentruppen waren in der Nacht auf Samstag in einige Orte im Gazastreifen eingedrungen. Zugleich wurden die Luft- und Artillerie-Angriffe intensiviert. Israel zerstörte zudem das Internet- und Mobilfunknetz.

Die UN-Vollversammlung verabschiedete am Freitag eine Resolution, in der eine humanitäre Waffenruhe gefordert wird. Der israelische Außenminister Eli Cohen lehnte diese mit scharfen Worten ab.

Die im Gazastreifen regierende Hamas startete am 7. Oktober die „Operation Al-Aqsa-Flut“. Nach Angaben der Widerstandsorganisation reagierten die Kämpfer damit auf die israelischen Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt der illegalen Siedler. Erklärtes Ziel ist aber auch die Aufhebung der israelischen Belagerung. Hamas-Kämpfer feuerten Hunderte Raketen ab und stießen auf dem Land-, Luft- und Seeweg auf die von Israel besetzten Gebiete vor.

Israel stoppte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom. Zugleich wurden massive Luftangriffe gestartet. Nach der Aufforderung zur Evakuierung des nördlichen Küstenstreifen flohen Hunderttausende in den Süden. Die israelische Regierung plant nun einen Großangriff mit Bodentruppen.

Tausende Tote nach Israels Angriffen

Bei israelischen Angriffen auf Gaza wurden laut örtlichen Angaben seit dem 7. Oktober mindestens 7326 Palästinenser getötet, davon mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. 15.273 weitere seien verletzt worden. Israel greift immer wieder Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen an, weshalb dem Land „Kriegsverbrechen“ vorgeworfen werden.

Auf israelischer Seite verloren rund 1200 Menschen ihr Leben, wie Sicherheitskreise berichten. Etwa 1050 weitere seien verletzt worden.