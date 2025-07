Laut türkischen Diplomatenkreisen haben israelische Diplomaten Türkiye bereits vor einiger Zeit verlassen. Seit dem 19. Oktober hätten sie bereits das Land verlassen, heißt es in der Erklärung am Samstag. „Am 18. Oktober schickten sie eine Mitteilung an unser Ministerium, in der es hieß, dass die Diplomaten der Botschaft angesichts der jüngsten Entwicklungen Türkiye am 19. Oktober verlassen würden“.

Israels Außenminister Eli Cohen hatte in einer offiziellen Erklärung am Samstag die Rückkehr der diplomatischen Vertreter aus Türkiye angeordnet. Die Erklärung sorgte anscheinend für Verwirrung in den türkischen Diplomatenkreisen. „Es ist schwer zu verstehen, wer Cohen angewiesen hat, sie zurückzuholen. Denn die Diplomaten, die er in seiner Erklärung erwähnte, hatten unser Land bereits verlassen“, heißt es in den türkischen Diplomatenquellen.

Israelische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass israelische Diplomaten Türkiye aus Sicherheitsgründen und nicht wegen einer diplomatischen Krise verlassen hätten.