Vor dem Hintergrund der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen haben der türkische Außenminister Hakan Fidan und sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken die jüngsten Entwicklungen in der Region erörtert. Die beiden Spitzendiplomaten führten am Sonntag ein Telefonat, um die Ausdehnung des Konflikts im Gazastreifen auf die Nahost-Region zu verhindern und sich für die Freilassung der Geiseln auf beiden Seiten einzusetzen, wie aus diplomatischen Quellen hervorgeht. Zudem soll über die Schaffung eines humanitären Korridors gesprochen worden sein. Laut offiziellen Angaben betonte Fidan gegenüber Blinken, dass die willkürlichen Angriffe Israels auf die Zivilisten in Gaza „inakzeptabel“ seien.

Tausende Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Angriffen auf Gaza wurden laut örtlichen Angaben seit dem 7. Oktober mindestens 8.005 Palästinenser getötet, darunter 3.342 Kinder und 2.062 Frauen. Tausende weitere seien verletzt worden. Auf israelischer Seite verloren rund 1.400 Menschen ihr Leben, wie Israel berichtet.

Ungeachtet der humanitären Krise in Gaza verstärkt Israel seine Angriffe auf Gaza. Nach Beginn der israelischen Bodeninvasion am Freitagabend gingen weltweit Tausende Menschen auf die Straße, um gegen das Massaker in Gaza zu demonstrieren. Dabei warfen sie Israel Kriegsverbrechen und einen Genozid an Palästinensern vor.