Der UN-Sonderbeauftragte für Verkehrssicherheit, Jean Henri Todt, hat die türkische First Lady Emine Erdoğan für ihren Einsatz in der Abfallbekämpfung beglückwünscht. Vor dem Hintergrund des Weltstädte-Tages empfing die türkische First Lady den UN-Vertreter am Montag in der Istanbuler Vahdettin-Villa. Türkiye sei bei der Abfallbekämpfung weltweit führend, betonte Todt mit Blick auf das Null-Abfall-Projekt.

Die Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Ausbau von Rad- und Fußwegen würden zudem die Zahl an Verkehrsunfällen verringern, fügte er hinzu. Dadurch verbessere sich nicht nur die Verkehrssicherheit, es sei auch ein Beitrag zum Umweltschutz.

Emine Erdoğan wies darauf hin, dass die Verkehrsunfälle durch den Bau von Autobahnen während der Präsidentschaft ihres Mannes Recep Tayyip Erdoğan um die Hälfte zurückgegangen sei.

Die türkische First Lady dankte Todt für die Unterzeichnung der „Global Zero Waste Declaration of Goodwill“ auf der Plattform X. „Ich glaube, dass wir gemeinsam sicherere, lebenswerte und nachhaltige Städte erreichen werden“, fügte sie hinzu.

Der Weltstädte-Tag findet am Dienstag unter dem Motto „Null-Abfall“ statt.