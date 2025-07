Das türkische Präsidialamt für Kommunikation hat auf dem X-Account seines Desinformationszentrums vor Falschmeldungen in sozialen Medien gewarnt. In Bezug auf die aktuellen Ereignisse im Nahostkonflikt seien einige falsche Informationen im Netz im Umlauf. Dazu gehöre auch die Meldung über einen israelischen Angriff auf die Lagerhäuser des Türkischen Roten Halbmonds. Ebenso wurde die Behauptung, dass ein Gebäude der Katastrophenschutzbehörde AFAD beschädigt wurde, am Montag in einer Erklärung als „unwahr“ zurückgewiesen.

Das Gebäude, das durch einen israelischen Bombenangriff stark beschädigt wurde, sei ein humanitäres Lagerhaus des Palästinensischen Roten Halbmonds, das mit Unterstützung des Türkischen Roten Halbmonds errichtet worden sei. „Der Türkische Rote Halbmond ist in Gaza logistisch nicht präsent“, hieß es weiter. Es wurde dazu aufgerufen, die Behauptungen zu ignorieren.

Die im Gazastreifen regierende Hamas hatte am 7. Oktober die „Operation Al-Aqsa-Flut“ gestartet. Nach Angaben der Widerstandsorganisation reagierten die Kämpfer damit auf die israelischen Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt der illegalen Siedler gegen Palästinenser. Erklärtes Ziel ist aber auch die Aufhebung der israelischen Belagerung.

Nach Angaben der Behörden in Gaza wurden dort seit dem 7. Oktober insgesamt 8306 Menschen getötet, darunter mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. 20.242 weitere wurden demnach verletzt. In Israel verloren rund 1400 Menschen ihr Leben, wie israelische Sicherheitskreise berichten. 5431 weitere seien verletzt worden.