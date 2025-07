Das türkische Außenministerium hat den israelischen Angriff auf das türkisch-palästinensische Freundschaftskrankenhaus in Gaza scharf verurteilt. „Für einen solchen Angriff gibt es keine Rechtfertigung, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums am Montag. Ankara habe zuvor aus Sicherheitsgründen die Koordinaten des Krankenhauses mit Israel geteilt.

Die Belagerung des Gazastreifens ziele darauf ab, das palästinensische Volk seiner „grundlegenden Rechte“ zu berauben, so das Ministerium. Diese „unmenschlichen Angriffe“ seien eine Verletzung des Völkerrechts. Ankara forderte Israel auf, die wahllosen Angriffe auf die Bewohner des Gazastreifens einzustellen.

Das einzige Krankenhaus mit einer Abteilung für Onkologie

Das türkisch-palästinensische Freundschaftskrankenhaus im östlichen Teil des Gazastreifens war am Montagabend bei israelischen Angriffen beschädigt worden. Die Schäden waren in den oberen Stockwerken sichtbar.

Das 2017 von Türkiye errichtete Krankenhaus ist eines der größten in Palästina. Es erstreckt sich über eine Fläche von fast 34.800 Quadratmetern und verfügt über eine Kapazität von 180 Betten. Es ist die einzige medizinische Einrichtung mit einer Abteilung für Onkologie, in der Krebspatienten behandelt werden.

Bei Israels Angriffen auf Gaza werden neben Wohnhäusern auch immer wieder Krankenhäuser, Schulen und Kulturgüter beschädigt oder zerstört. Solche Attacken verstoßen gegen die Genfer Konvention.