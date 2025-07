Roter Halbmond: 55 Lastwagen mit Hilfsgütern erreichen Gaza

Weitere Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Gaza haben den Grenzübergang in Rafah passiert. Dennoch bleibt der Bedarf der notleidenden Menschen ungedeckt. Die verheerenden Angriffe Israels auf den Gazastreifen dauern weiter an.