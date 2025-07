Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist in der kasachischen Hauptstadt Astana mit seinem kirgisischen Amtskollegen Sadyr Dschaparow zusammengekommen. Das Treffen am Donnerstag fand im Rahmen des 10. Gipfels der Organisation der Turkstaaten (OTS) statt. Das türkische Präsidialamt gab keine weiteren Informationen über das Treffen bekannt.

Am Donnerstag in Astana angekommen, wird Erdoğan am Freitag am Gipfel der Turkstaaten teilnehmen. Darüber hinaus sind mehrere bilaterale Treffen und Konsultationen geplant.

Die OTS, früher bekannt als Kooperationsrat türkischsprachiger Staaten oder Türkischer Rat, wurde 2009 gegründet. Die zwischenstaatliche Organisation setzt sich aus führenden unabhängigen Turkstaaten zusammen. Ziel ist es, die Beziehungen und die Zusammenarbeit untereinander zu fördern.

Mitglieder des OTS sind Türkiye, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan. Ungarn sowie Turkmenistan und die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) haben Beobachterstatus.

Turkstaaten intensivieren Beziehungen

Der türkische Chefdiplomat Hakan Fidan hatte im vergangenen Monat an einem Treffen der OTS-Außenminister im Türkischen Haus in New York teilgenommen. Während des Treffens wurden regionale Angelegenheiten, einschließlich der Situation in Berg-Karabach, diskutiert. Die Amtskollegen aus den Turkstaaten hätten auch die Anti-Terror-Operation in Aserbaidschan besprochen und die Vorbereitungen für den bevorstehenden Gipfel überprüft, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums.

Auch die Beziehungen der Organisation zu anderen internationalen Organisationen wie der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sowie die Stärkung ihrer institutionellen Struktur wurden bei dem Treffen erörtert.