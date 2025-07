Dr. Hisham Hammad über Demorecht zu Gaza

Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich angesichts der brutalen Angriffe Israels immer weiter zu und hat weitreichende Folgen für die Bürger in Deutschland. TRT Deutsch hat mit dem Vorsitzenden der Palästinensischen Gemeinde Dortmund, Dr. Hisham Hammad, gesprochen – über die aktuelle Lage in Gaza und die Reaktionen hierzulande. In Bezug auf die strengen Vorlagen bei Pro-Palästina-Demos in Deutschland sagt er: „Uns kann nicht vorgeschrieben werden, wie wir unser Leiden beschreiben. Wir beschreiben unser Leiden, wie wir dieses Leiden empfinden.”