„Sie schützen Juden in diesem Land selektiv“

Die Schriftstellerin Deborah Feldman hat am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ Deutschlands Umgang mit der Lage im Nahen Osten kritisiert. Dabei forderte sie eine „bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle“ – unabhängig von Herkunft. Auch die Stimmen von Palästinensern, die „tolerante und friedliebende Ansichten haben“, müssten in den Diskurs einbezogen werden.