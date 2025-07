Vor dem Hintergrund des 10. Gipfels der Organisation der Turkstaaten (OTS) hat das türkische Kommunikationsministerium ein Buch mit dem Titel „The Shining Star of the 21st Century: Organization of Turkic States” verfasst. Darin stehen die Beziehungen zwischen Türkiye und den OTS-Mitgliedern im Mittelpunkt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt. Der OTS-Gipfel startete am Freitag in der kasachischen Hauptstadt Astana.

Das Buch zeige die Ausprägungen der engen Freundschaft und Brüderlichkeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Transport, Energie, Gesundheit, Bildung, Medien, Wissenschaft und Technologie, heißt es. Es verdeutliche zudem die humanitäre Solidarität der Turkstaaten untereinander – etwa bei der Corona-Pandemie, beim Karabach-Krieg und bei den Erdbeben vom 6. Februar in Türkiye.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan betont in dem Vorwort eine wachsende und sich festigende Zusammenarbeit zwischen den Turkvölkern. Sie hätten alle „dieselben Wurzeln, dieselbe Geschichte und dieselbe Kultur“ und stünden in Zeiten der Freude und des Leids zusammen. Die OTS stärke hierbei die Solidarität zwischen den Turkvölkern, heißt es weiter. Zudem reagiere man auf diese Weise gemeinsam gegen Terror, Turkophobie und Islamfeindlichkeit.