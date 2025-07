Angesichts der anhaltenden Angriffe Israels auf Gaza hat der Sprecher der regierenden AK-Partei in Türkiye, Ömer Çelik, die israelische Regierung als „Mordmaschine“ verurteilt. „Nach jedem Massaker wird diese Mordmaschine von den westlichen Ländern mit dem Satz ‚Israel hat das Recht, sich zu verteidigen‘ ermutigt, weitere Morde zu begehen“, so Çelik in einem Beitrag auf X vom Samstag.

Während die ultrarechte Regierung von Benjamin Netanjahu ein „Massaker“ befehlige, hätten sich die westlichen Länder bisher nicht zu den Menschenrechtsbrüchen geäußert, beklagte Çelik. „Im Gegenteil, sie sagen, dass Israel ‚nicht an rote Linien gebunden“ sei, fügte er hinzu. Das Versäumnis, Israel rote Linien aufzuzeigen, sei gleichbedeutend mit einer Aufforderung zu „mehr Morden“.

„Türkiye ist die Stimme der Menschlichkeit“

Die „Barbarei“ Israels und seiner westlichen Unterstützer habe der gesamten Menschheit den Krieg erklärt, fügte Çelik hinzu. Türkiye sei im Gegensatz zum Westen „die Stimme der Menschlichkeit“.

Wer bei Israel auf ein Recht auf Selbstverteidigung hinweise, ohne über das Recht der Menschen im Gazastreifen auf Leben zu sprechen, „unterstützt das Massaker“, betonte Çelik.

Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan angekündigte Aktionsplan sei die „entscheidende Grundlage für den Kampf der Menschheit gegen die Barbarei und zum Schutz der Unschuldigen“, so Çelik.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen laut örtlichen Informationen mehr als 10.500 Menschen durch Israels Angriffe getötet – die meisten davon Zivilisten.