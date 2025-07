Vor dem Hintergrund der massiven Angriffe Israels auf den Gazastreifen hat Türkiye seinen Botschafter in Tel Aviv zu Konsultationen nach Ankara zurückgerufen. Der türkische Botschafter Şakir Özkan Torunlar wurde „angesichts der sich entfaltenden humanitären Tragödie in Gaza“ zurückgerufen, teilte das türkische Außenministerium am Samstag in einer Pressemitteilung mit.

Angesichts der „anhaltenden Angriffe Israels auf Zivilisten und der Weigerung Israels, einen Waffenstillstand und einen kontinuierlichen und ungehinderten Fluss von humanitärer Hilfe zu fordern, wurde beschlossen, unseren Botschafter in Tel Aviv zurückzurufen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärt, dass er alles tun werde, um Israels Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu bringen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „ist nicht mehr jemand, mit dem wir reden können“, sagte Erdoğan. Netanjahu habe die Unterstützung der israelischen Bürger verloren und wolle durch religiöse Rhetorik deren Unterstützung für ein Massaker gewinnen.

Ankara sei bereit, als Garantiestaat für den Gazastreifen zu fungieren. Dabei bekräftigte Erdoğan die Unterstützung von Türkiye für die Palästinenser im Gazastreifen.