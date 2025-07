Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel erneut zum Stopp der Angriffe auf den Gazastreifen aufgerufen. „Es ist die Pflicht von Türkiye, das Blutvergießen im Gazastreifen zu beenden, das vor den Augen der ganzen Welt stattfindet“, sagte Erdoğan am Sonntag in der Provinz Rize.

„Wir tun und werden weiterhin mehr tun als das, was sichtbar ist“, betonte Erdoğan mit Blick auf die Bemühungen von Türkiye für das palästinensische Volk. Er versprach, dass Türkiye seine „Brüder und Schwestern“ in Gaza niemals allein lassen werde.

Türkiye bestellt seinen Botschafter in Israel ein

Das türkische Außenministerium hatte am Samstag mitgeteilt, dass es seinen Botschafterin Tel Aviv, Şakir Özkan,zu Konsultationen nach Ankara abberufen habe. Grund sei die fortschreitende „humanitäre Tragödie in Gaza“, teilte das Ministerium mit.

In Israel bewertet man die diplomatischen Beziehungen zwischen Ankara und Tel Aviv offenbar positiver. „Die diplomatischen Beziehungen mit Türkiye bleiben unverändert, trotz der Position Ankaras zum Krieg in Gaza und der Tatsache, dass der türkische Botschafter am Wochenende abberufen wurde“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lior Hayat, der Zeitung Yedioth Ahronoth.

Israels Angriffe führen zu humanitärer Krise in Gaza

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um seine Belagerung des Gazastreifens enger zu schnüren und einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Nach Angaben der Behörden in Gaza wurden dort seit dem 7. Oktober mehr als 9700 Menschen getötet, darunter rund 4800 Kinder und 2055 Frauen.

Nach Angaben aus Israel sollen im aktuellen Konflikt bisher rund 1540 Israelis ihr Leben verloren haben.