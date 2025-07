Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Montagabend mit seiner niederländischen Amtskollegin Hanke Bruins Slot über die Lage in Gaza telefoniert. Fidan betonte in dem Gespräch die Dringlichkeit einer sofortigen Waffenruhe in Gaza, wie aus diplomatischen Kreisen verlautete. Demnach forderte er auch einen gemeinsamen Einsatz, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen.

Fidan habe zudem vor einer regionalen Krise im Falle einer Ausweitung des Krieges gewarnt. Nötig seien gemeinsame Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft für eine friedliche Lösung, hieß es.

Humanitäre Krise in Gaza

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um seine Belagerung des Gazastreifens enger zu schnüren und einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.