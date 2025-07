Angesichts der anhaltenden Angriffe Israels auf Gaza ist der türkische Außenminister Hakan Fidan mit seinem belarussischen Amtskollegen Sergej Aleinik zusammengekommen. Bei dem Treffen am Montag in Ankara drückte Fidan seine Besorgnis über die humanitäre Lage in der belagerten Enklave aus, wie aus diplomatischen Kreisen verlautete.

Er sprach sich demnach erneut für ein sofortiges Ende der israelischen Angriffe aus und forderte eine ununterbrochene Bereitstellung humanitärer Hilfe. Die türkische Regierung bemühe sich intensiv um einen dauerhaften Frieden in der Region.

Ankara für friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg habe Fidan betont, Ankara strebe nach einer friedliche Lösung auf Grundlage des Völkerrechts, hieß es.

Türkiye sei bereit, künftige Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew auszurichten. Fidan habe zudem auf die Bedeutung der Wiederherstellung des Schwarzmeer-Getreidekorridors aufmerksam gemacht. Dieser sei für die Ernährungssicherheit in der Region unabdingbar.