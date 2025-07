Im Laufe einer Woche haben mehr als 2000 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Das teilte die Grenzbehörde am Übergang Rafah am Dienstag auf Nachfrage mit. Seit Mittwoch vergangener Woche hatten erstmals Hunderte Ausländer und Palästinenser mit weiterem Pass das Küstengebiet verlassen. Zudem seien seitdem etwa 100 Verwundete, 10 Krebspatienten sowie insgesamt 90 Begleiter nach Ägypten ausgereist.

Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte, dass inzwischen mehr als 200 Deutsche und deren Familienangehörige den Gazastreifen verlassen konnten, seitdem der Grenzübergang zu Ägypten wieder geöffnet ist. Wie der britische Außen-Staatssekretär Andrew Mitchell im Parlament in London sagte, haben mittlerweile mehr als 150 britische Staatsbürger den Gazastreifen verlassen. Insgesamt hatten sich etwa 200 Briten für eine Ausreise angemeldet.

Unter den Ausreisenden waren unter anderem 40 Philippiner. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass 40 unserer Landsleute den Grenzübergang Rafah in Ägypten sicher und erfolgreich überquert haben“, schrieb der Präsident des südostasiatischen Landes, Ferdinand Marcos Jr., auf X. Auch eine dreiköpfige australische Familie habe Gaza über Nacht verlassen, teilte Australiens Außenministerin Penny Wong mit.