Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat in der usbekischen Hauptstadt Taschkent an einem internationalen Forum zum Thema „Kinder und Jugendliche bei der Arbeit/Klimawandel in Zentralasien“ teilgenommen. Die Veranstaltung fand anlässlich des Weltkindertages am 20. November statt.

Auf dem Forum sollen sich UN-Vertreter und Delegierte aus verschiedenen Ländern über die Förderung der Umwelterziehung ausgetauscht haben. Es wurde auch die bedeutende Rolle von Kindern und Jugendlichen im Kampf gegen die Klimakrise erörtert.

Erdoğan lobte die Bemühungen von Türkiye im Umwelt- und Klimabereich und bezeichnete Kinder und Jugendliche als „die wichtigste Zielgruppe und Hauptakteure [des] vor sechs Jahren gestarteten Null-Abfall-Projekts“.

„Im Rahmen dieses bedeutsamen Programms, das die Zukunft der Kinder betrifft, möchte ich erneut die schmerzliche Realität betonen, dass palästinensische Kinder unbarmherzig aus dem Leben gerissen werden“, fügte sie hinzu. Die türkische First Lady bezog sich dabei auf den israelischen Vernichtungskrieg gegen den Gazastreifen. Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 4.400 Kinder im Gazastreifen durch israelische Angriffe getötet.