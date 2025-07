Israel zerstört Moschee in Gaza

Die Khaled-bin-Waleed-Moschee in Khan Younis im Gazastreifen ist am Mittwoch durch israelischen Beschuss vollständig zerstört worden. Damit stieg die Zahl der zerstörten Moscheen in der Enklave auf mindestens 59, wie das Innenministerium in Gaza mitteilte.