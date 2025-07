Ex-US-Soldat verteidigt palästinensischen Widerstand

„Ich würde mich auch am gewaltsamen Widerstand beteiligen, wenn ich ein Bürger Palästinas wäre.” Das sagte der ehemalige US-amerikanische Marinesoldat Kenneth O’Keefe im Jahr 2010. Das Interview, in dem der Soldat seine Unterstützung für den palästinensischen Widerstand bekräftigt hatte, kursiert erneut in den sozialen Medien.