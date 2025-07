Die israelische Armee hat in einem Einsatz im besetzten Westjordanland acht Palästinenser getötet. Die Opfer des israelischen Angriffs in Tulkarm seien zwischen 21 und 32 Jahre alt, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag. Bei dem israelischen Militäreinsatz im Norden des Palästinensergebiets seien in der Nacht auf Dienstag zudem 12 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

Ein weiterer Toter wurde am Dienstagmorgen aus dem Süden des Westjordanlands gemeldet. Ein 20-jähriger Palästinenser sei in der Nähe von Hebron von der israelischen Armee getötet worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium. Am Donnerstag hatte das Ministerium nach Kämpfen im Flüchtlingslager Dschenin bereits 14 Tote gemeldet.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs mit über 11.240 palästinensischen Todesopfern deutlich verschärft. Insgesamt 187 Palästinenser wurden laut palästinensischem Gesundheitsministerium seit dem 7. Oktober im Westjordanland durch die israelische Armee oder durch rechtsextreme jüdische Siedler getötet. Seit Jahresbeginn wurden nach Behördenangaben bislang insgesamt 383 Palästinenser im Westjordanland getötet. Menschenrechtlern zufolge ist es die höchste Zahl seit mehr als 15 Jahren.