Craig Mokhiber war drei Jahrzehnte lang bei den Vereinten Nationen tätig und trat am 28. Oktober als Direktor des New Yorker Büros des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) zurück. Der internationale Menschenrechtsanwalt sagte, die Vereinten Nationen seien an einem „Lehrbuchfall von Völkermord“ gescheitert, der in Gaza geschehe.

In einem Interview mit Shabina S. Khatri von TRT World spricht Völkermord darüber, warum er von den Vereinten Nationen enttäuscht ist, über seine Unterstützung für eine Ein-Staaten-Lösung und darüber, wie die wachsende weltweite Solidarität für die Palästinenser ihm Hoffnung für die Zukunft gibt.

Warum haben Sie die Vereinten Nationen verlassen? Was war das Ausschlaggebende?

Dann wurde von der israelischen Lobby eine Kampagne gegen mich geführt. Sie gingen gegen UN-Beamte vor, die sich gegen israelische Verbrechen aussprechen. Sie veranstalteten Märsche durch die UNO, die von westlichen Regierungen, insbesondere den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, unterstützt wurden und für große Aufregung sorgten. Zum ersten Mal erhielt ich bei der UNO den Befehl zu schweigen.

In all den 32 Jahren, in denen ich für Menschenrechte gekämpft habe, hatte mir zuvor niemand je gesagt, ich solle schweigen. Das war ein Tiefschlag für mich. Dieser Trend beunruhigte mich und ich war mir sehr wohl bewusst, dass der Grund für diese unterschiedliche Vorgehensweise Angst war. Angst vor mächtigen westlichen Regierungen, vor israelischen Lobbygruppen und Angst davor, dass das eigene Leben kompliziert wird.

Viele UN-Beamte mussten schon erleben, dass gegen sie Verleumdungskampagnen organisiert wurden - das gehört halt dazu -, aber in letzter Zeit haben sie es wirklich verschärft. Im März habe ich dem Hohen Kommissar einen Brief geschrieben, in dem ich sagte, dass ich weiß, wie schwer es ist, wenn wir von mächtigen westlichen Staaten und mächtigen Lobbys unter Druck gesetzt werden, aber dass das keine Rechtfertigung dafür ist, uns zum Schweigen zu bringen, und wir sollten uns nicht selbst zum Schweigen bringen.

Also habe ich nachgerechnet. Ich sagte immer, dass ich in der UNO bleiben werde, solange ich dort effektiver sein kann, als ich es außerhalb der UNO wäre. Im März habe ich festgestellt, dass ich den Punkt erreicht habe, an dem das nicht mehr möglich ist. Ich habe dem Hohen Kommissar mitgeteilt, dass ich bald gehen werde. Aber ich hatte nicht vor, dieses Jahr zu gehen. Seit März hat sich die Situation jedoch deutlich verschlechtert, vor allem angesichts des Völkermords in Gaza.

Also verfasste ich einen Brief, in dem ich darlegte, was meines Erachtens an der Vorgehensweise der UNO falsch war und was meines Erachtens erfolgreicher und normativ kohärenter wäre und angewandt werden sollte. Ich konnte jedoch nicht ahnen, dass meine letzte offizielle Handlung viral gehen würde. Es ist der Exzeptionalismus, der auf Israel angewandt wurde. Meine Kritik richtet sich nicht gegen die gesamte UNO. Die humanitären Helfer und Entwicklungshelfer vor Ort sind Helden, aber sie wurden von der politischen Führung im Stich gelassen. Natürlich stehe ich in Solidarität mit den mehr als 100 Mitarbeitern des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), die in den letzten zwei Wochen von Israel getötet wurden.

Wie war die Reaktion auf Ihren Rücktritt?

Ich erhielt Dankesbekundungen von UN-Kollegen, die mir sagten, dass mein Brief ihre Gefühle wiedergibt. Ich war ein hochrangiger UN-Mitarbeiter und andere, die weiter unten auf der Karriereleiter stehen, haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Es herrscht auch das Gefühl, die UNO habe die Menschen im Stich gelassen, die von pro-israelischen Gruppen mit Verleumdungskampagnen überhäuft wurden. Ich erhielt auch eine große Unterstützung von Menschen aus Ländern auf der ganzen Welt. Ich wurde mit Solidaritätsbekundungen zugeschüttet. Ich habe ein paar Verleumdungen und Morddrohungen erhalten, aber das sind nur sehr wenige. Die Lobbygruppen setzen ihre Kampagne gegen mich fort, aber das ist der Preis, den man zahlen muss.

Ich arbeite seit 40 Jahren für internationale Menschenrechtsorganisationen. Wenn man Israel kritisiert, wird man als Antisemit beschimpft, und das will man sich nicht vorwerfen lassen. Aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass Kritik an israelischen Menschenrechtsverletzungen kein Antisemitismus ist, so wie Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien keine Islamophobie und Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Indien nicht antihinduistisch ist.

Zu den lautesten Stimmen zur Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte zählen jüdische Gruppen. Israel repräsentiert nicht das gesamte jüdische Volk. Israel ist ein Staat, der für seine eigenen Verbrechen verantwortlich ist, und das repräsentiert nicht die Juden auf der ganzen Welt. [Diese Proteste] sind wunderschön und sehr bewegend. Diese Menschen sind sehr engagiert. Sie kennen die Tricks, die Israel und seine Unterstützer anwenden, um weiterhin Straffreiheit zu gewährleisten, und sie sagen: „Nicht in unserem Namen, nicht in unserer Zeit, nicht mit unseren Steuergeldern!“ Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und aller Glaubensrichtungen protestieren in Rekordzahlen.

Zum anderen gehen trotz des beispiellosen Drucks, der in westlichen Ländern wie Deutschland und Frankreich ausgeübt wird, Hunderttausende Menschen auf die Straße, um die Palästinenser zu unterstützen. Wir befinden uns in einem dieser historischen Momente, zu dem die Menschen uns fragen werden: „Was haben wir getan, um das zu beenden?“ Und die Menschen werden zur Rechenschaft gezogen - und wenn sie angesichts von Unterdrückung, Schlägen und Verhaftungen Widerstand zeigen, dann wissen sie das.

In Ihrem Abschiedsbrief haben Sie sich für eine Ein-Staat-Lösung ausgesprochen. Können Sie das näher erläutern?

Ich rief die UNO dazu auf, zum ersten Mal in 30 Jahren einfach ehrlich zu sein. Im Grunde ist allen klar, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich ist, denn es gibt kein lebensfähiges Land mehr für die Palästinenser. Zweitens wurden bei der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung nie die internationalen Menschenrechte der Palästinenser berücksichtigt. Drittens ist es de facto bereits ein Staat. Das gesamte historische Palästina und Israel stehen seit 56 Jahren unter israelischer Kontrolle. Das ist die Realität.

Es wird keine Zwei-Staaten-Lösung geben, es gibt bereits einen Staat. Fordern wir also in dieser Situation, was wir auch in jeder anderen Situation auf der Welt fordern: volle Gleichberechtigung für Christen, Muslime und Juden. Sie sehen die wütende Reaktion der Befürworter des Status quo, die die Idee der Gleichheit von Muslimen, Juden und Christen als beleidigend empfinden. Die UNO muss ohne Ausnahme dafür stehen, auch in Israel und Palästina.

Das Mantra der Zwei-Staaten-Lösung wurde von westlichen Regierungen und Israel als Deckmantel benutzt, um die fortgesetzte Vertreibung und Verfolgung der Palästinenser zu fördern. Es hat der Sache der Menschenrechte nicht gedient, sondern nur zu weiterem Leid geführt.

Was wird Ihrer Meinung nach als Nächstes in der Region geschehen?

Ich denke, es liegt an uns. Die Komplizenschaft der westlichen Regierungen ist schockierend für das Gewissen. Sie haben nicht nur gegen ihre Verpflichtungen verstoßen, sondern sind sogar in den Bereich der Kriegsverbrechen vorgedrungen, indem sie die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza durch Bewaffnung, Finanzierung, nachrichtendienstliche Unterstützung und Vetos im UN-Sicherheitsrat begünstigt haben. Trotz der Bemühungen, die Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen, protestieren Hunderttausende Menschen dagegen. Wenn das zunimmt, wird es für die westlichen Regierungen schwieriger werden, sich zum Komplizen zu machen.

Israel wird seinen Völkermord gegen Gaza fortsetzen. Dabei geht es eindeutig nicht um die Geiseln. Die israelische Führung weiß, dass man durch das Töten von Hamas-Kämpfern nur neue schafft. Was wir hier haben, ist die völlige Zerstörung der nördlichen Hälfte des Gazastreifens. Die Bedingungen im Südteil werden so gestaltet, dass die Palästinenser entweder sterben oder über den Grenzübergang Rafah in die Wüste Sinai ziehen. Dann hat Israel seine Mission der Übernahme mit nur noch wenigen verbliebenen Teilen des Westjordanlandes abgeschlossen.

Die Regierungen der USA und Großbritanniens sind Komplizen. Ich kann mir vorstellen, dass sie durch öffentliche Aktionen dieser Regierungen entlastet werden. Irgendwann wird es eine international vorgeschriebene Dokumentation der Geschehnisse geben. Die USA und ihre Verbündeten werden für israelische Straffreiheit sorgen, indem sie Ermittlungen blockieren und israelischen Tätern Schutz gewähren, so wie sie es bei allen früheren Untersuchungen getan haben.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat jahrelang gezögert, aber jetzt wächst der Druck auf ihn und er könnte sich gezwungen sehen, Maßnahmen zu ergreifen. Die vorgeworfenen Verbrechen, die wir vor unseren Augen sehen, sind Verbrechen mit universeller Zuständigkeit, was bedeutet, dass Prozesse vor Gerichten Dritter stattfinden könnten, sodass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu aus Angst, vor Gericht gestellt zu werden, nicht reisen könnte.

Die größte Hoffnung sehe ich in der Zivilgesellschaft, in der Solidarität zwischen den Gruppen. Die Institutionen sind zwar kompromittiert worden, aber ich habe eine viel stärkere und prinzipientreue UNO gesehen, der vielleicht keine andere Wahl blieb. Wir haben allein in Gaza 11.000 tote Bürger und viele Tausend weitere Verletzte und Verstümmelte. Die Bomben fallen immer noch und werden auch weiterhin fallen.

Die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff wurde absichtlich unterbrochen. Wir haben Angriffe auf Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Kirchen und Moscheen erlebt, sowie Entmenschlichung und Äußerungen genozidaler Absichten durch israelische Beamte. Das ist außergewöhnlich. Das macht den leitenden Beamten in den internationalen Institutionen es fast unmöglich, ihre Arbeit wie gewohnt fortzusetzen.

Ich forderte in meinem Schreiben die UNO dazu auf, sich der weltweiten Bewegung gegen Apartheid anzuschließen. Ich hoffe, dass der Druck aufrechterhalten wird, um alle wieder auf den rechten Weg und nicht auf den Weg der politischen Zweckmäßigkeit zu bringen.

Wie geht es für Sie weiter?

Ich habe mit alledem nicht gerechnet. Solange Menschen bereit sind zuzuhören, werde ich weiterhin in Solidarität mit Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt arbeiten. Trotz der Versuche, mich zum Schweigen zu bringen, werde ich in meinem Namen schreiben und sprechen. Ich möchte auch meine Kollegen in der UNO dabei unterstützen, sich für Menschenrechte einzusetzen, weil sie die Verfolgung nicht hinnehmen können. Manchmal werden sie von der politischen Führung im Stich gelassen, aber ich werde mich mit ihnen von draußen solidarisch zeigen.