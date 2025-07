Der israelische Außenminister Eli Cohen hat Vorwürfe gegen UN-Generalsekretär António Guterres erhoben und ihm die Berechtigung für sein Amt abgesprochen. „Guterres verdient es nicht, an der Spitze der Vereinten Nationen zu stehen. Er hat noch keinerlei Friedensprozess in der Nahost-Region gefördert“, behauptete Cohen am Dienstag während einer Pressekonferenz in Genf.

Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric reagierte am Dienstag gelassen auf die neuerliche Attacke Cohens. Auf Anfrage erklärte er, der UN-Generalsekretär setze „seine Arbeit mit Nerven aus Stahl, Ruhe, Entschlossenheit“ und auf der Grundlage der UN-Charta, des humanitären Völkerrechts und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fort.

Israelischer UN-Botschafter forderte Guterres zum Rücktritt auf

Bereits vor drei Wochen hatten Äußerungen des UN-Generalsekretärs zum Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Organisation Hamas zu wütenden Reaktionen Cohens und des israelischen Botschaft bei der UNO, Gilad Erdan, geführt. Guterres hatte damals den Hamas-Vergeltungsangriffvom 7. Oktober auf Israel scharf verurteilt, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass dieser „nicht im luftleeren Raum“ stattgefunden habe - Palästinenser litten seit 56 Jahren unter „erstickender Besatzung“.

Der israelische Außenminister sagte damals ein geplantes Treffen mit Guterresab, Botschafter Erdan forderte den Generalsekretär zum Rücktritt auf. Dieser äußerte sich „schockiert“ über die „verzerrte Darstellung“ seiner Äußerungen.