Scholz nennt Erdoğans Israel-Kritik „absurd”

Bundeskanzler Scholz hat die Kritik des türkischen Präsidenten Erdoğan an Israels Gewalt gegen Palästinenser als „absurd” bezeichnet. Israel sei ein Land, „das sich den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt”, sagte Scholz am Dienstag.