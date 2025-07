US-Rabbiner fordern Waffenstillstand in Gaza

„Ich schäme mich für das, was meine Leute tun und ich entschuldige mich dafür”, sagt der Rabbiner Walt zu den Angriffen Israels auf Gaza. Er war einer von mehr als 40 Rabbinern, die bei einer Kundgebung am US-Kapitol in Washington ein Ende der Gewalt forderten.