Ankara weist die „unbegründeten Verleumdungen“ des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan entschieden zurück. Laut der Erklärung des türkischen Außenministeriums haben israelische Vertreter angesichts der Geschichte von Unterdrückung und Massakern am palästinensischen Volk „kein Recht, über Rechtsfragen zu sprechen“.

In der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung betonte das Außenministerium, Netanjahu und der israelische Außenminister Eli Cohen könnten ihre eigenen Verbrechen nicht mittels unbegründeter Verleumdungen gegen Erdoğan kaschieren. Die Verantwortlichen für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die weltweit Empörung hervorgerufen hätten, würden früher oder später vor Gericht gestellt, hieß es weiter.

Die israelischen Behörden hätten ihre Legitimität im Bewusstsein der Menschheit bereits verloren. Die Versuche, die israelische Bombardierung von Krankenhäusern und die Tötung von Frauen und Kindern zu verschleiern und davon abzulenken, seien gescheitert. Türkiye zeige sich weiterhin standhaft gegen das Massaker in Gaza und unterstütze die gerechte Sache des palästinensischen Volkes, so das Ministerium in dem Schreiben.

Die scharfe Reaktion aus Ankara folgte auf Vorwürfe Netanjahus gegen Erdoğan wegen dessen angeblich völkerrechtswidriger persönlicher Unterstützung der Palästinenserorganisation Hamas. Zuvor hatte der türkische Präsident der umstrittenen Netanjahu-Regierung im Bezug auf den Gaza-Krieg vorgeworfen, wie ein „Terrorstaat“ zu agieren.