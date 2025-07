Erdoğan zu Netanjahu: „Dein Ende naht”

Mit scharfen Worten hat der türkische Präsident Erdoğan am Mittwoch bei einer Fraktionssitzung der regierenden AK-Partei in Ankara die israelische Regierung unter Netanjahu kritisiert. Hintergrund sind Gespräche in Israel über eine mögliche Vernichtung von über zwei Millionen Zivilisten im palästinensischen Gazastreifen mittels Atomwaffen.