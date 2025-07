Auf dem muslimischen Gräberfeld des Magdeburger Westfriedhofs haben Unbekannte mehrere Hakenkreuze und Davidsterne auf die Gräber gesprüht. Insgesamt seien sieben Gräber beschmiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verübt. Für die Verwüstung wurde den Angaben zufolge silberne Farbe verwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Außerdem würden Zeugen gesucht, hieß es.

Anzahl islamfeindlicher Straftaten steigt

Die Zahl islamfeindlicher Straftaten in Deutschland lag in diesem Jahr in den ersten drei Quartalen nach vorläufigen Daten des Bundesinnenministeriums bei 686 und damit bereits vor Jahresende über der Gesamtzahl des Vorjahres. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion von vergangener Woche hervor.

Demnach kam es im dritten Quartal zu 271 islamfeindlichen Übergriffen. Im ersten Halbjahr wurden einschließlich Nachmeldungen 415 solcher Straftaten erfasst. Nach den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal wurden Moscheen in Deutschland 20 Mal angegriffen. Für 2022 waren nach Zahlen des Bundeskriminalamts insgesamt 610 islamfeindliche Straftaten gemeldet worden.