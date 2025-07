„Hat Israel Tausende Palästinenser getötet?“

Bei der gestrigen Pressekonferenz in Berlin hat sich der türkische Präsident Erdoğan zu Israels Gaza-Massaker geäußert. Er prangerte die Angriffe auf die zivile Infrastruktur in Gaza an und rief zu interreligiösen Bemühungen für Frieden in der Region auf.