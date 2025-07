Studenten in Kalifornien bekunden Solidarität mit Gaza

Die Studentenbewegung für die Befreiung Palästinas der Universität von Kalifornien in Berkeley hat am Internationalen Studententag Solidarität mit Gaza bekundet. Die Studenten hängten ein langes Plakat an den Sather Tower, dem Wahrzeichen der Uni. Darauf stand: Waffenstillstand jetzt! Freiheit für Gaza!