Forum aserbaidschanischer Ärzte in Berlin

Im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Berlin hat am vergangenen Samstag die zweite Sitzung des Forums aserbaidschanischer Ärzte in Deutschland stattgefunden. Der Botschafter Nasimi Aghayev betonte in seiner Rede die Einheit der in Deutschland lebenden Aserbaidschaner.