Weitere 61 Patienten und 49 Begleiter aus dem belagerten Gazastreifen sind am Montag zur Behandlung in Türkiye eingetroffen. Sie wurden zusammen mit zehn Ärzten in einem türkischen Militärflugzeug von Ägypten nach Ankara geflogen. Die Patienten kamen anschließend in den städtischen Krankenhäuser Bilkent und Etlik unter.

Bereits am Mittwoch waren 27 Patienten und 13 Betreuer aus der umkämpften Stadt zur Behandlung nach Türkiye geflogen worden. Bei allen Patienten sei die Diagnose Krebs bestätigt worden, schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Samstag auf X.

Koca reiste vergangene Woche in die ägyptische Hauptstadt Kairo, um den Krankentransport zu organisieren. Er wurde dort von seinem ägyptischen Amtskollegen Khaled Abdel Ghaffar empfangen. Anschließend besuchte er die Patienten im Nasser-Krankenhaus

In Gaza gebe es fast 1.000 Krebspatienten, so Koca. Ankara versuche, so viele Patienten wie möglich nach Türkiye zu bringen. Sein Land habe darüber hinaus insgesamt 660 Tonnen Medikamente für Gaza nach Ägypten geschickt. In den Hilfslieferungen seien auch 20 Krankenwagen und 8 Feldlazarette enthalten, teilte Koca mit.

Seit Beginn der israelischen Angriffe am 7. Oktober sind nach palästinensischen Behördenangaben mindestens 13.000 Menschen getötet worden. Darunter sind demnach mehr als 9000 Frauen und Kinder.

Tausende Gebäude, darunter Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen, wurden bei den israelischen Luftangriffen auf die belagerte Enklave zerstört.

Durch die israelische Belagerung ist der Gazastreifen von der Versorgung mit Treibstoff, Strom und Wasser abgeschnitten. Hilfslieferungen werden von Israel behindert und sind auf ein Minimum reduziert.