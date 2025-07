Die türkischen Behörden haben in Istanbul zwei israelische Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Die beiden Verdächtigen sollen im Auftrag des israelischen Geheimdienstes Kontakt zu einem palästinensischen Softwareentwickler aufgenommen haben.

Nach Angaben der Istanbuler Staatsanwaltschaft waren die beiden Männer unter dem Vorwand eines Geschäftstreffens eingereist, um ein Treffen mit Omar A. zu arrangieren. Der palästinensische Softwareentwickler habe dabei, so die Staatsanwaltschaft, ein Jobangebot von einer Firma mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst erhalten.

Die Verdächtigen überwiesen Omar A. Geld für ein von ihm vorbereitetes Testprojekt. Bei einer Durchsuchung durch das Büro für Terrorismus und organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Istanbul wurde festgestellt, dass die Verdächtigen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst hatten.

Einer der Verdächtigen wurde am 7. Oktober am Istanbuler Flughafen wegen „militärischer und politischer Spionage“ festgenommen. Der andere Mann wurde ebenfalls in Türkiye wegen Spionage für Tel Aviv festgenommen. Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.